FETÖ raporunda Sedef Kabaş detayı! FETÖ'nün maşası oldu / 26.01.22

Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan gazeteci Sedef Kabaşın, FETÖ ile teması, Emniyet raporuna da yansıdı. Kabaşın Twitter hesabı hacklenince JeansınBiri kullanıcı adlı FETÖcünün hesabını kurtardığı ortaya çıktı. Kabaşın minnet duyduğu FETÖcüyle ilgili yazışmalarının da örgütün elinde olduğu belirtildi. Raporda, FETÖnün Kabaş gibilerle provokasyonel faaliyetlerde bulundukları, yapılan bu faaliyetleri de üstlerine raporladıkları kaydedildi. Kabaşın Twitterdan hesabını geri alan JeansınBiri kullanıcı adlı Ahmet Kemal Aydoğdu, FETÖnün mahrem imam çıkmıştı. Salih kod adını da kullanan Aydoğdu tutuklanmıştı.