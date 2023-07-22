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FETÖ soru çalarken bu yemini ettirdi! Garson'dan soru hırsızlığındaki "sınav yemini" çıktı / 22.07.23

FETÖ soru çalarken bu yemini ettirdi! Garson'dan soru hırsızlığındaki "sınav yemini" çıktı / 22.07.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

FETÖ soru çalarken bu yemini ettirdi! Garson'dan soru hırsızlığındaki "sınav yemini" çıktı / 22.07.23

Sabah 04:36
02

100 milyon liralık vize dolandırıcılığı / 22.07.23

Sabah 00:57
03

Binbir surat Teyfik yine işbaşında / 22.07.23

Sabah 01:30
04

‘Bu nasıl vicdan’ / 22.07.23

Sabah 01:07
05

Avrupa’da gıda krizi alarmı / 21.07.23

Sabah 03:09
06

Bakanlık duyurdu: Terör örgütü PKK'nın finans ayağına bir darbe daha! / 21.07.23

Sabah 01:21
07

Kolay bir tercih yılı olacak / 21.07.23

Sabah 02:22
08

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı! İhracat yeni rekorunu kıracak / 21.07.23

Sabah 03:05
09

CHP'nin gündemi de bu! Herkes toplantıyı sızdıran katılımcının peşinde / 21.07.23

Sabah 01:37
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