FETÖ, takiyye rehberini güncellendi! Saç sakal uzatın enstrüman çalın spor giyinin... / 04.04.22

FETÖnün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen operasyon kapsamında bir örgüt mensubunun dijital materyallerinden örgüt evlerinde ve dışarıda nasıl davranılacağına yönelik Tedbirname ele geçirildi. 19 sayfalık tedbirnamede Neler Olmalı, Neler Olmamalı şeklinde evde ve sosyal hayatta dikkat etmeleri gereken hususlar anlatıldı. İşte FETÖnün güncel yapılanmasında yer alan tedbirler: Örgüt içi konuşmalarda VPN çalıştırılarak Whatsapp, Signal ya da Viber kullanın. Okullarınızda sosyal olun. Kızları Whatsapp gruplarına alabilirsiniz. Öğrenci kulüplerine üye olun. Ulu orta cep telefonunuzdan bizim programlarınıza girmeyin. Girmeniz gerekiyorsa kamerasız ve tenha alanları tercih edin.