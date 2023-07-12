15 Temmuz hain darbe girişiminde halkı hedef alıp bombalar yağdıran Fetullahçı Terör örgütünün tüm yaşananlara rağmen yapılanma faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiği ortaya çıktı. Antalya merkezli 5 ilde yapılan operasyonda örgütün kurduğu “Eğitim koçluğu” biriminde örgüt üyelerinin çocuklarına örgütsel eğitim verdiği, cezaevinden çıkan ve ihraç olan emniyet mensuplarını da örgüte yeniden kazandırmak için faaliyet yürütüldüğü ortaya çıktı. Operasyonda eğitim koçluğu yapan şüphelilerin de aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.