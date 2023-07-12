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FETÖ uslanmadı! Eğitim koçları örgüt üyelerinin çocuklarına örgütsel ders vermiş / 12.07.23

FETÖ uslanmadı! Eğitim koçları örgüt üyelerinin çocuklarına örgütsel ders vermiş / 12.07.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

FETÖ uslanmadı! Eğitim koçları örgüt üyelerinin çocuklarına örgütsel ders vermiş / 12.07.23

Sabah 02:00
02

Destansı direnişi fotoğraflar anlatacak / 12.07.23

Sabah 00:41
03

Vatandaş CHP'li belediyeye isyan etti! Kadıköy çöp kokusundan geçilmiyor / 12.07.23

Sabah 00:54
04

Oğlumu öperek şehadete gönderdim / 12.07.23

Sabah 02:07
05

Ek bütçenin yarısı deprem bölgesine / 12.07.23

Sabah 02:26
06

ABD’yle lider diplomasisi dönemi / 12.07.23

Sabah 04:05
07

Politikalarından dönerlerse diyeceğimiz bir şey yok / 12.07.23

Sabah 03:16
08

Baba ve kızı akıl almaz kazada hayatını kaybetti / 12.07.23

Sabah 00:54
09

CHP’de hesap günü geldi çattı / 12.07.23

Sabah 01:23
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