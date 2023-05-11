CHPden ayrıldıktan sonra Memleket Partisini kuran Muharrem İnce, 14 Mayısta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını açıklamıştı. Henüz adaylığını açıklamadan Muharrem İnceye baskı yapan CHP trolleri ve FETÖcüler, İncenin adaylığını açıklamasının ardından operasyonların dozunu artırdı. Daha önce İncenin Saraydan para alıp parti kurduğu iddiası ortaya atılırken, son olarak montajlanmış bir kasetle Muharrem İnceye ait olduğu öne sürülen müstehcen görüntüleri sosyal medyada servis edildi. İnce yaşananların ardından bugün yaptığı basın toplantısında cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı. Deniz Baykalın da kaseti 6 Mayısta FETÖcüler tarafından servis edilmiş, Baykal da 10 Mayısta CHPnin genel başkanlığından istifa etmişti.