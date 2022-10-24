Frankfurt Kitap Fuarında FETÖcü Cevheri Güven ve Bedrettin Uğur Gerçek Demokrasilerde İnsan Hakları isimli bir panel düzenledi. Fuarı haber yapmaya gelen Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Gazetesi Muhabiri Mustafa Akbaba FETÖcü Güven ve Uğuru görüntülemek istedi. Bu sırada FETÖnün sözde Almanya İmamı Ercan Karakoyun İsmail Erele saldırdı. Elinden hafif şekilde yaralanan Erel, hastaneden darp raporu alarak suç duyurusunda bulundu. Erel, olayın nasıl gerçekleştiğini de anlattı.