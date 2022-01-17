FETÖ’cü Karaaslan’ın belediyeleri soyma taktiği ortaya çıktı! Şirket kur, bağışla ve soy! / 17.01.22

SABAH tarafından ilk kez gündeme getirilen FETÖ’nün belediyeler imamı Erkan Karaaslan ile CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesinde görev alan üst düzey bürokratlar arasındaki para trafiğinin MASAK Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı raporu ile belgelenmesinin yankıları sürerken, ortaya çıkan yolsuzluk geçtiğimiz günlerde Aydın Büyükşehir Belediyesi meclisini karıştırdı. Karaaslan’ın belediyeleri soyma taktiği de ortaya çıktı. Karaaslan’ın kendisi ya da yakınları üzerinden kurduğu şirketleri belediyeye bağışladığı ve sonra bu şirketler üzerinden yüzbinlerce lira para transferi gerçekleştirdiği anlaşıldı. Öte yandan Karaaslan’ın FETÖ’den tutuklanan eski başsavcı Ekrem Yiğit’e 48 bin lira para transferi yaptığı MASAK raporu ile tespit edildi. Erkan Karaaslan’ın şirketi E-Yöntem’e kayınbiraderi Cem Özçay’ın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı SARBEL şirketinden 2016’da 167 bin 363 lira, Sarıyer Belediyesi’nden ise 2014-2017 yılları arasında 1.6 milyon lira transfer gerçekleştirildiği anlaşıldı.