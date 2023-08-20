FETÖnün deşifre olan güncel yapılanmasında ilginç detaylar ortaya çıktı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yeniden faaliyetlerini yürütmeye çalışan örgütün izlediği yollar tek tek ortaya çıkarıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca soruşturma dosyalarına gönderilen raporlarda, örgütün iletişimin sağlanacağı telefonun, GSM hattı ile birlikte başka ilden örgüt mensupları tarafından gönderildiği, temin edildiği, uygulamaların telefona yüklü bir şekilde hazır olarak geldiği, irtibatın genel olarak SİGNAL programı üzerinden sağlandığı aktarıldı.