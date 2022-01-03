FETÖ'nün belediyeler imamı CHP'li belediyeyi böyle hortumlamış / 03.01.22

CHPli Avcılar Belediyesinin, FETÖnün belediyeler imamı Erkan Karaarslanla bağlantılı şirketlere peşkeş çektiği ihalelerle ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Şüpheli sıfatıyla ifade veren belediye personeli G.S., Karaarslanın ihaleleri almasına itiraz ettiklerini bunu söylediklerini ancak firari eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal ve dönemin Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benlinin ısrarlarıyla ihalelerin gerçekleştirildiğini söyledi. G.S. ifadesinde, ihalelere davet edilecek firmaların da bu isimler tarafından belirlendiğini dile getirdi.