FETÖ’nün Gaybubet evlerine yönelik tarihin en büyük operasyonu! Polis delilleri böyle kurtardı / 04.10.21

Sabah

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarla darbe vurmaya devam ediyor. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında 26 mahrem imamın gaygubet evlerinde saklandığı ve faaliyetlerine devam ettiklerini belirledi. Ekipler, FETÖ’nün gaybubet evlerinde saklanan mahrem imamlara yönelik tarihin en büyük operasyonu için düğmeye bastı.