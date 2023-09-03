YÖK Başkanı Erol Özvarın üniversite rektörlerine FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin öğrenci evi adı altında örgütlendiği uyarısında bulunmasının ardından, FETÖnün öğrencileri zehirlemek için yaptığı çalışmalar yeniden gündeme geldi. Örgütün güncel yapılanma içerisinde bulunan eğitim yapılanmasında SABAH yeni detaylara ulaştı. Geçtiğimiz oluşturdukları, Elit Öğrenci projesini devam ettirerek, örgüt tabanını tekrardan güçlendirmek ve ilerleyen dönemlerde devletin kritik makamlarında örgüt lehine faaliyet gösteren örgüt mensupları yetiştirmek olduğu ortaya çıktı. Üniversite öğrencilerini hedef alan FETÖnün, eğitim, hukuk, tıp gibi bölümlerdeki Elit Öğrencileri ihraç edilen örgüt mensuplarına zimmetlendikleri ve bu kişilerle özel olarak ilgilenildiği aktarıldı.