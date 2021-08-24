FETÖ'nün sözde atama listesindeki generalleri operasyonel hatlar ele verdi / 24.08.21

Sabah

Sözde atama listesinde isimleri bulunan eski tuğgeneraller Celalettin Çoban ve Murat Yaygın'ın, yargılandıkları davanın gerekçeli kararında, örgütün mahrem imamlarıyla örgütsel haberleşme amacıyla operasyonel hatlar üzerinden iletişime geçtikleri belirtildi. kararda, FETÖ'nün operasyonel hatlarla haberleşme yöntemini, haberleşmenin gizli tutulması ve asıl kullanıcı örgüt mensubuna ulaşılamaması için hedef şaşırtmak amacıyla kullanıldığı tespiti yapıldı