FETÖ'nün yargı imamından Bylock'ta şok mesalar! 'Gizli bilgi' başlıklı talimat... / 04.09.21

Sabah

Eski Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir ve özel kalem müdürü Ömer Zeren'i görevden uzaklaştırmak için kurulan kumpasın dava dosyasında mahrem yargı imamı Yusuf Doğan'ın "gizli bilgi" başlığıyla gönderdiği şok Bylock mesajları ortaya çıktı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle kumpas savcısının 28 yıl hapsi istendi. 1. Sınıf Hakim ve Savcıların yer aldığı dava dosyası sanıkların yargılanmaları için Yargıtay 3. Ceza Dairesine gönderildi.