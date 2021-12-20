FETÖ’nün yelpazecisinin ilk ifadesi ortaya çıktı! Terör örgütü elebaşı Gülen'i hemen sattı / 20.12.21

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülenin ağlarken bayılmaması için elindeki gazeteyi yelpaze gibi sallayan ve bu görüntüleriyle tanınan Adem Zengin sahte kimlikle hastanede tedavi olurken polis tarafından yakalanmıştı. Tutuklanan Zengin’in ifadesi ortaya çıktı. Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanan ve 30 yıl boyunca FETÖ ile bağlantısını hiç koparmayan Zengin’in ifadesinde örgütle olan bağlantısını inkar etmesi şaşkınlık yarattı. Zengin ifadesinde, “Fetullah Gülen 1990lı yıllarda Hisar Camisine gelmişti. Ben de o zamanlar hayranlığım olduğu için gitmiştim. Ancak örgütle hiçbir bağım olmadı. ByLock konuşmaları da bana ait değil. Muhtemelen başkası yapmıştır. Bank Asya’ya destek olmadım. Etkin pişmanlıktan faydalanmak istemiyorum” dedi.