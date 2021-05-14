FETÖ’ye muvazzaf darbesi! 1.5 senede 2 bin 39 muvazzaf deşifre oldu / 14.05.21

Son dakika... FETÖ’nün TSK’daki kripto yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik en önemli soruşturmaların başında gelen İzmir’deki ankesörlü telefon soruşturmasında 1.5 senede 18 ayrı operasyonla 2 bin 39’u muvazzaf toplam 2 bin 365 asker hakkında gözaltı ve yakalama kararı verildi. Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay, ankesörlü telefon soruşturmasını yürütmesi nedeniyle örgütün kara propaganda mekanizmalarının hedefi haline geldi. Soruşturmada bugüne kadar faydalı itirafçı sayısı ise 334 olurken, toplam bin 165 şüpheli tutuklandı.