FETÖ'ye sabah saatlerinde peş peşe operasyonlar: Çok sayıda gözaltı kararı var... / 30.11.21

FETÖye sabah saatlerinde birçok farklı operasyon düzenlendi. Dışişleri Bakanlığının 2009’da yaptığı yürütülmekte olan 3 ayrı sınavdaki usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında, soruları alarak sınavı kazanan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden toplam 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, Jandarma Genel Komutanlığı’nda yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ise ‘mahrem hizmetler’ yapılanmasında oldukları tespit edilen 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Ayrıca İstanbul merkezli 4 ilde de FETÖye operasyon gerçekleştirildi.