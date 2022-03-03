FETÖ'yle mücadele zirvesinde çarpıcı rapor açıklandı!  İtirafçı oranı yüzde 37 / 03.03.22

İçişleri Bakanlığının ev sahipliğinde, Emniyet KOM Daire Başkanlığının koordinesinde Antalyada düzenlenen üst düzey güvenlik birimi temsilcilerinin katıldığı Stratejik Araştırmalar Kurulu zirvesinin ayrıntılarına SABAH ulaştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcı vekili Can Tuncay, TSKda bulunan kripto FETÖ üyelerinin deşifre olmasını sağlayan ankesörlü telefon soruşturmalarının 5 yıllık bilançosunu yaptığı sunumla açıkladı. Verilere göre 5 yılda yurt genelinde bin 668 operasyon gerçekleştirildi. 26 bin 208 şüpheliden 23 bin 994ü gözaltına alındı. 8 bin 711 şüpheli tutuklanırken, 12 bin 857 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı. 2 bin 426 şüpheli ise firari durumda. Ankesörlü telefon soruşturmalarında itirafçı oranının ise yüzde 37 olduğu ortaya çıktı.