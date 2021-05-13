Filistin direnişine sansür! Hesaplar askıya alındı, içerikler engellendi / 13.05.21

İsrailin Mescid-i Aksa ve Gazzeye yönelik saldırılarının ardından Filistin halkı büyük bir direnişe başladı. Uluslararası medya olaylar karşısında üç maymunu oynarken, İsrailin zulüm politikasını ifşa eden hesaplara sosyal medya platformları sansür uyguladı. Dijital İletişimci Ali Keskin, batının ikiyüzlü tavrı ve İsrail zulmüne dijital kalkan olunmasıyla ilgili sabah.com.trye açıklamalarda bulundu. Ali Keskin, söz konusu platformların Yahudi çıkarlarına hizmet ettiğini vurguladı ve sosyal medya yasasının önemine dikkat çekti. İşte Keskinin çarpıcı açıklamaları...