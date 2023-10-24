Pulitzer Ödüllü Vietnamlı yazar Viet Thanh Nguyen, İsrail’in Gazze’deki Filistinlilere yönelik saldırılarını kınayan bir açık mektuba imza atınca New Yorktaki 92NY edebi okuma serisindeki okuma etkinliği iptal edildi. Konuşmayı iptal eden 150 yıllık 92NY isimli kuruluşun Yahudi bir kuruluş olduğu belirtiliyor. Yazar Nguyen yaptığı yeni açıklamada iki personelinin yaşananlardan sonra istifa ettiğini ve edebi seri etkinliğinin tümünün ise kuruluş tarafından duraklatıldığı açıklandı. Yazar Viet Thanh Nguyen yaptığı açıklamada, “Filistin, İsrail, işgal ve savaş konusunda söylediğim veya yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim” dedi. İşte detaylar…