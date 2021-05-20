Filistin'e 'Uluslararası Koruma Gücü' gönderilir mi? Türkiye çağrı yapmıştı! / 20.05.21

İsrail vahşeti Filistinde 200den fazla kişiyi şehit etti. Masum sivil, çocuk demeden katleden İsrailin bilinçli yıldırma ve işgal politikasına dünyadan ses cılız bir şekilde yükseldi. Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde uluslararası kamuoyunu harekete geçirmek için yoğun bir diplomasi yürüttü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlunun, Filistin için Uluslararası Koruma Gücü çağrısı da önemli bir gündem maddesi haline geldi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Süleyman Güder de Filistin için Uluslararası Koruma Gücüne vurgu yapıyor ve İsraile karşı en etkin çözümlerden birinin olabileceğini kaydediyor.