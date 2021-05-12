Filistin’in umudu Erdoğan ve Türkiye halkıdır! Filistin’in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Sabah’a konuştu / 12.05.21

İşgal altındaki Kudüs’te, ramazan ayında başlayan gerilim “Kudüs Günü” öncesinde daha da tırmanmıştı. İsrail polisi, 7 Mayıs’ta, yatsı namazı sırasında Mescid-i Aksa’yı basarak, cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. Saldırıda, yüzlerce Filistinli yaralandı. 10 Mayıs’ta ise İsrail’in Gazze’ye gerçekleştirdiği hava saldırısında 10’u çocuk 30 Filistinlinin hayatını kaybetmesi bardağı taşırdı. Şimdi tüm İslam dünyası şu soruya cevap arıyor: İşgalci, terör devleti İsrail’e kim dur diyecek? Kudüs’teki son gelişmeleri Filistin Devleti’nin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa’ya sorduk…