Tam 12 gündür Gazze Şeridine ölüm yağdıran İsrail savaş suçu işleyerek hastaneleri hedef almaya başladı. Evlerinizi terk edin diye uyardığı sivillerin sığındığı hastaneyi hedef alan İsrail gündüz bahçesinde çocukların beklediği hastaneyi akşam saatlerinde bombaladı. Tüm dünyanın gözü önünde soykırıma devam eden İsrail yüzlerce sivili katletti. Daha önce de Refah Sınır Kapısına yönlendirdiği sivilleri bombalayan İsrail insanlık tarihine adını Gazzeli müslümanlara uyguladığı orantısız güç ile bir kez daha kalın harflerle yazdı. Gazzede bombardıman altında hayatına devam eden Filistinli akademisyen Muhammed Heiji sabah.com.trye konuştu. Gazzedeki dramı anlatan Muhammed Heiji, tüm İslam ülkelerine seslendi, İsrailden korktuğunuz için Gazzeye yardım göndermiyorsunuz? Buradaki çaresi insanlara yardım götürmek suç mu, yataksız hastaneye hastalar için yatak göndermek suç mu? İlaçsız olana ilaç göndermek suç mu? Neden korkuyorsunuz? Bence yeniden kendinize bir sorun bunu diye seslendi.