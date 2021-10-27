Film gibi cinayet! Sırtına yastık bağlatıp kendisine ateş ettirdi / 27.10.21

Sabah

Erzurum'da 2019'da 24 yaşındaki Zafer Kuzu, bir iddiaya göre denetimli serbestlik uygulamasından kurtulmak için, başka bir iddiaya göre de suçu husumetli olduğu kişiye atmak için arkadaşından kendisini silahla yaralamasını istedi. Bir plan yapan Zafer Kuzu, zarar görmemesi için sırt bölgesine yastık sardıktan sonra arkadaşından kendisine ateş etmesini istedi. Arkadaşı tarafından ateş edilen Kuzu, yaralanmak isterken canından oldu. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kuzu'yu vuran sanık hakkında yerel mahkemece verilen 11 yıl 8 ay hapis cezasını onadı.