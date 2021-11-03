Film gibi hikaye! 1986'da nişanlandılar, 35 yıl sonra evlendiler / 03.11.21

Kayseri’de gençlik döneminde nişanlanan ancak ailelerin evliliği istememesi nedeniyle ayrılmak zorunda kalan Azmi Bulut 55 ile Mualla Beytül 51, 35 yıl sonra evlendi. Azmi Bulut, “1986 yılında askere gitmeden önce eşimle nişanlandık. Askerdeyken dağıtım iznine geldim ama bizi ayırmışlardı. Benim haberim yoktu. Yıllarca kavuşmayı bekledim. Allah’ım bugüne nasip etti dedi. Mualla Bulut ise, “35 yıl önce bir talihsizlik ile ayrıldık. Ancak bir tevafukla tekrar karşılaştık. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Hiç olmayacak güzellikler oldu ifadelerini kullandı.