Financial Times Türkiye’ye övgü yağdırdı: Avrupa’nın yeni teknoloji devi / 13.08.21

Sabah

Türkiye’nin savunma sanayisindeki başarıları küresel ölçekte konuşulmaya devam ederken, yerli ve milli hamlelerle bir dünya devi olma yolunda attığı teknoloji adımları da büyük ses getiriyor. Son yıllarda birbiri ardına gelen ve giderek büyüyen ticaret girişimlerinin başarısı, bu kez önde gelen ekonomi gazetesi Financial Times’a konu oldu. FT, Türk şirketlerinin ticaret girişimleri sayesinde Avrupa’nın yıldızı haline geldiğini söyledi.