Son dakika haberi: Fetullahçı Terör Örgütünün firari üyelerinin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalarda önemli bir isim daha yakalandı. Örgüt elebaşısı Fetullah Gülen’in talimatıyla Danıştay’daki kararlara imza atan örgüt üyelerinden Danıştay eski üyesi İbrahim Aliusta, Ankara’da saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Aliusta, Kimse Yok Mu Derneği, Sakarya Şeker Fabrikası ve örgüt üyesi olmayan hakimin ihraca itiraz kararlarında FETÖ talimatıyla hukuka aykırı attığı imzalarla biliniyordu.