Fitness eğitmeni tecavüz edip boğazını kesmişti! Vahşette yeni gelişme: İç çamaşırında DNA'sı bulundu / 15.12.21

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul, Beşiktaş’ta gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran 53 yaşındaki apartman görevlisi Nefise Dolapcı’ya tecavüz ettikten sonra boğazını keserek öldüren fitness eğitmeni İbrahim Yener hakkında Cumhuriyet savcısı ceza istemini açıkladı. Sanık Yener’in işlediği cinsel saldırı suçunu gizlemek için Dolapcı’yı öldürdüğünü belirten savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve 10,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, Nefise Dolapcı’nın iç çamaşırında sanığın DNA’sının tespit edildiğini vurguladı.