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Fondaş Cumhuriyet'te yaşanan krizde yeni perde! Rüşvet skandalını doğruladı, görevden alındı / 15.06.23

Fondaş Cumhuriyet'te yaşanan krizde yeni perde! Rüşvet skandalını doğruladı, görevden alındı / 15.06.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

Fondaş Cumhuriyet'te yaşanan krizde yeni perde! Rüşvet skandalını doğruladı, görevden alındı / 15.06.23

Sabah 01:09
02

“Asgari ücretli ölsün, 25 bin TL kazanıyorum” diyerek Suriyeli olduğunu iddia eden şahıs Türk çıktı / 15.06.23

Sabah 01:11
03

İstifa üstüne istifa! İyi Parti'nin 70 kurucusu gitti / 15.06.23

Sabah 01:41
04

Asgari ücret artmadan borçlanmayı tamamlayın / 15.06.23

Sabah 01:07
05

Mansur Yavaş’a suç duyurusu / 15.06.23

Sabah 01:03
06

Rahat uyu şehidim intikamın alındı / 15.06.23

Sabah 01:32
07

Buranın bir hastane olduğunu unuttular hastalara kabus yaşattılar / 15.06.23

Sabah 01:46
08

Sivil anayasa için çalışıyoruz / 15.06.23

Sabah 03:40
09

Ankara’da kritik İsveç zirvesi / 15.06.23

Sabah 01:01
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