Cumhuriyet Gazetesindeki RÜŞVET KRİZİNDE yeni gelişme: Gazete yönetimi tarafından sansürlendiği gerekçesiyle köşe yazısını sosyal medya hesabından paylaşan Cumhuryet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu, Benden önceki dönemde gazeteye bir e-ticaret firması kayıt dışı para getirmiş, çıkarılan yasa ile ilgili bazı haberlerin yapılmasını istemişti. Dönemin genel yayın yönetmeni parayı alıp yönetime vermiş ve bu haberler gazete sayfalarında yer bulmuş. diyerek rüşvet skandalını doğrulamıştı. Mollaveisoğlu, bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada görevden alındığını bildirdi.