Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağa bir kez daha Hodri meydan dedi. Halk TV, Tele1 KRT gibi kanalların CHP Genel Merkezi ve CHPli belediyeler tarafından fonlandığını belirten İnce, Yanardağın kendisine seçim gecesi üzerinden iftira attığını belirtti. İnce, Tetikçi, iftiracı, yalancı, sahtekar, besleme... dedi. İnce, Yanardağa bir de çağrı yaptı, Seçim gecesi yanımda olan Yaşar Tüzün, Engin Altay ve Tanju Özcan ile beni kanalında yayına çıkar, o geceyi konuşalım. ifadelerini kullandı.