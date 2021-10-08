Fransa ve Yunanistan'dan tehlikeli oyun: Türkiye'nin bu hamleleri rahatsız etti / 08.10.21

Sabah

Türkiye'nin son yıllarda dış politikadaki kararlı adımları oyunları bir bir bozdu. Doğu Akdeniz, Libya ve Karabağ için verilen haklı mücadele sonrası Türkiye'nin bölgedeki artan gücü ise Avrupa ülkelerini rahatsız etti. Son olarak; Fransa ve Yunanistan yeni bir güvenlik anlaşmasına gitti. Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye'ye örtük bir şekilde tehditte bulunarak, ülkesine yönelik bir saldırı halinde Avrupa'nın tek nükleer gücü olan Fransa'nın Atina'nın yanında yer alacağını ifade etti. Türkiye'den ise skandal niteliğindeki açıklamalara sert tepki geldi. Peki Fransa ve Yunanistan bölgede ne amaçlıyor? Türkiye'ye yönelik tehditlerin sebebi ne? Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ sabah.com.tr'ye konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.