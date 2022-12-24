Son dakika haberi... Fransanın başkenti Pariste, 69 yaşında bir Fransız vatandaşının etrafa silahla ateş açması sonucu 3 kişi ölmüş 3 kişi de yaralanmıştı. Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınında gerçekleştirilen bu saldırının ardından Halk TVde Türkiyeyi suçlayan bir yayın yapıldı. Halk TVye Fransadan bağlanan Fehim Taştekin, “Burada konuştuğum kişiler Ahmet Kaya Kültür Merkezi yetkilileri, onlar açıklamayı sanki Fransa Türkiye ilişkilerini gözeten bir açıklama gibi görüyorlar. ifdadelerini kullanırken, Halk TV sunucusu ise Özellikle Türkiyede kritik bir seçim sürecine gidiyoruz. Herkes acaba bugün ne olabilir diye düşünürken, özellikle Ahmet Kaya Kültür Merkezi’ne yönelik bu saldırı akıllarda birçok soru işareti yarattı. sözleriyle skandal bir açıklamaya imza attı.