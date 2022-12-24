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7/24 Dinle Sabah Fransa'daki saldırının ardından Halk TV'de Türkiye düşmanlığı! "Türkiye seçim sürecine girerken..." / 24.12.22
Fransa'daki saldırının ardından Halk TV'de Türkiye düşmanlığı! "Türkiye seçim sürecine girerken..." / 24.12.22

Fransa'daki saldırının ardından Halk TV'de Türkiye düşmanlığı! "Türkiye seçim sürecine girerken..." / 24.12.22

Sabah

150 Bölüm | 08:17:14
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Fransa'daki saldırının ardından Halk TV'de Türkiye düşmanlığı! "Türkiye seçim sürecine girerken..." / 24.12.22

Sabah 01:02
02

Dünya Kupası'ndan sonra Arjantin'de Messi çılgınlığı / 23.12.22

Sabah 00:40
03

Trabzonspor'dan dudak uçuklatan forma geliri! / 21.12.22

Sabah 00:46
04

Bakan Koca duyurdu: MHRS'de randevu sorununa karşı 2 yeni uygulama / 24.12.22

Sabah 01:00
05

Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: NATO artık bu şımarıklığa 'dur' demeli... / 24.12.22

Sabah 01:09
06

Yüksek asgari ücret Türkiye’yi sevince boğdu: Cumhurbaşkanımız bizi enflasyona ezdirmedi / 24.12.22

Sabah 00:53
07

Rus arşivlerinde Sarıkamış Harekâtı’ndan övgüyle bahsediliyor: Bir yanda soğuk bir yanda ihanet / 24.12.22

Sabah 01:14
08

Süper Lig'de 10 hakem sınıf atladı! / 24.12.22

Sabah 00:54
09

İki bakanlıktan iş birliği! "Bağımlılıkla Mücadele İşbirliği Protokolü" imzaladı / 23.12.22

Sabah 01:12
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