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7/24 Dinle Sabah Fransa'daki Türk cinayetinde yeni gelişme: Sır telefon detayı... / 22.09.21
Sabah

Fransa'daki Türk cinayetinde yeni gelişme: Sır telefon detayı... / 22.09.21

Sabah

Fransa'nın Renne şehrinde bulunan Apigné göletinde cansız bedeni bulunan 29 yaşındaki Manisalı Türk genci Muhyettin Aydın cinayeti ile ilgili soruşturma sürüyor. Kardeşi Sabahattin Aydın, ağabeyinin 3 Eylül'de Rennes'deki akrabalarını ziyaret ettiğini, akrabalarıyla birlikte bir kafeye gittiklerini, gece 11-12 civarı gelen bir telefon üzerine mekandan ayrıldığını ve o saatten beri kendisinden haber alınamadığını söyledi. Fransız yetkililer Muhyettin Aydın'ın son görüştüğü kişiyi arıyor...
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