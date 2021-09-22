Fransa'daki Türk cinayetinde yeni gelişme: Sır telefon detayı... / 22.09.21

Sabah

Fransa'nın Renne şehrinde bulunan Apigné göletinde cansız bedeni bulunan 29 yaşındaki Manisalı Türk genci Muhyettin Aydın cinayeti ile ilgili soruşturma sürüyor. Kardeşi Sabahattin Aydın, ağabeyinin 3 Eylül'de Rennes'deki akrabalarını ziyaret ettiğini, akrabalarıyla birlikte bir kafeye gittiklerini, gece 11-12 civarı gelen bir telefon üzerine mekandan ayrıldığını ve o saatten beri kendisinden haber alınamadığını söyledi. Fransız yetkililer Muhyettin Aydın'ın son görüştüğü kişiyi arıyor...