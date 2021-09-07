Fransız istihbaratından skandal itiraf! Teröre verilen destek tutanakları ele geçirildi / 07.09.21

Sabah

Suriye'deki faaliyetlerini sürdürebilmek için, aralarında DEAŞ'ın da bulunduğu terör gruplarına haraç verdiği söylenen Fransız çimento devi Lafarge ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. DEAŞ’a sağladığı söylenen finans desteği yıllardır gündemden düşmeyen Lafarge’ın, terör örgütü DEAŞ’la ilişkisi hakkında Fransız istihbarat servislerini sürekli bilgilendirdiği ortaya çıktı. Yayınlanan belgelere göre Fransız istihbaratı, Lafarge’ı terörü finansa ederek insanlığa karşı suç işlediği konusunda uyarmadığını itiraf etti. Fransa'da Yargıtay, Fransız çimento devi Lafarge’a 'DEAŞ’lı teröristleri finansmandan ötürü insanlığa karşı suça ortak olmak suçlaması yöneltilebilmesinin' önünü açtı.