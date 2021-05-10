Fransızların Doğu Akdeniz itirafı: Türkiye bölgede tartışılmaz bir güç / 10.05.21

Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’de tartışılmaz bir bölgesel güç haline gelmesi, birbiri ardında analizlere konu olmaya devam ediyor. Bölgede çıkarlarının tehlikeye girdiği korkusuyla Türkiye’yi bu denklemden çıkarmak için yıllardır çaresizce girişimlerde bulunan Yunanistan ve Rum yönetimi, müttefikleri Fransa’dan da aldıkları destekle bölgede Türkiye’yi pasifleştirmeye yönelik hamlelerinde her seferinde başarısızlığa uğruyor. Türkiye’nin bölgede meşru haklarından vazgeçmemeye yönelik kararlı tavrı ise, çatışmayı yaratan devletlerde hayal kırıklığına neden olmaya devam ediyor. Son olarak uluslararası Fransız düşünce kurulunun yayınladığı kapsamlı analiz, bu çatışmanın ana dinamiklerine dair itiraf niteliğinde ifadeler taşıyor.