Fuar basan CHP'li Bakırköy Belediyesi zabıtasına büyük şok! / 27.05.22

Son dakika bilgisine göre Bakırköy Belediyesi, İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen uluslararası fuarlara baskın düzenlemeye devam ediyor. Daha önce Nobel Expo’nun düzenlediği makine fuarına baskın düzenleyen Bakırköy Belediyesi zabıtası, bu kez Beautytech teknoloji fuarına baskın yaptı. Tabela vergisi için fuara gelen zabıta ekiplerine CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun “CHP’li belediyeler vatandaşın üzerine karabasan gibi çökmez” açıklamasını fuar merkezinde dakikalarca dinletti. Alandan ayrılan zabıta ekipleri aldıkları emir doğrultusunda tekrar fuara gelerek ceza kesti