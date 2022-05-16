'Fünyenin ucunda' bir hayat! SABAH, bomba imha elbisesi deneyimledi / 16.05.22

Son dakika haberi: Göze alınması çok riskli ve zorlu görevlere gönüllü talip olup vatandaşların güvenliği için şüpheli pakete yaklaşıyorlar ve birkaç saniye içinde hayatta olmayabilirler. Vücut ağırlığının neredeyse yarısı kadar olan koruyucu kıyafetleri giyip bir fanusun içinden paketi inceliyorlar. O an akıllarına gelen ilk şey aileleri oluyor. Müdahale ettiklerinde, paketin açılış sesini duyduklarında, hayatta olduklarını anlıyorlar. Ama biliyorlar ki ilk hata son hataları olacak. Ölümle yaşam arasındaki ince çizgide görev yapan Bomba İmha Uzmanları kapılarını SABAHa açarak bilinmeyenlerini anlattı.