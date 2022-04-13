Füzelerle haritandan sildiler! SABAH Ukrayna'daki o köyü görüntüledi / 13.04.22

Rusyanın 24 Şubatta saldırı düzenlediği Ukraynada bombardımanlardan ağır hasar gören Çernigiv SABAH tarafından görüntülendi. Başkent Kieve yaklaşık 135 kilometre mesafede bulunan şehirde çok sayıda ev bombardımanlardan dolayı ağır hasar alırken, Noyosiyolovka köyü de yerle bir oldu. Çatışmalarda annesinin evi büyük hasar olan Alexander, şans eseri bombardıman sırasında evde kimsenin olmadığını belirterek, Savaş başladığında annemi tahliye etmek için ısrar ettim ama ilk seferinde gitmek istemedi. Çok sayıda asker buraya geldiğinde durumun ciddi olduğunu anladı ve evinden ayrıldı. Eve döndüğümüzde ise evimizi tamamen yıkılmış buldum ifadelerini kullandı.