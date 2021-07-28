Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Ghezzal transferi hakkında flaş açıklama /28.07.2021

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, A Spora özel açıklamalarda bulundu. Burak Elmas, Rachid Ghezzalın Galatasaraya transferi hakkında Açık ve net söylemek gerekiyor. Ghezzalı çok istedik, hocamız da istedi. Bu kontrat Ghezzalın son kontratı. Bonuslarla birlikte senelik maliyeti 3 milyon 800 bin Euro. Galatasarayın geleceği adına bu parayı veremeyiz. Ghezzalın son sözleşmesi olacağı için yüklü bir sözleşme istedi. Hocamızla da konuştuk. Bu yükün altına girmeme kararı aldık. Hocamız da bu kararı saygıyla karşıladı. açıklamasında bulundu.