Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası olay sözler! "İddia ediyorum, Sergen Yalçın 60. dakikadan sonra..." / 09.05.21

Son dakika haberi: Galatasaray Beşiktaş derbisi nefes kesti. 2si penaltıdan 4 golün atıldığı maçta Galatasaray sahasında Beşiktaşı 3-1 yenerek şampiyonluk yarışında zirveyi iyice kızıştırdı. SABAH Spor yazarları Bülent Timurlenk, Ali Gültiken, Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Levent Tüzemen, Ömer Üründül ve Fatih Doğan dev derbiyi değerlendirdi. Galatasarayın daha iyi bir futbol ortaya koyduğu görüşünde birleşen usta yazarlardan Ahmet Çakar, Sergen Yalçınla ilgili flaş bir iddiayı köşesine taşıdı. İşte son dakika haberinin detayları...