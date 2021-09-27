Galatasaray-Göztepe maçı için çarpıcı yorum! "İrfan Can'ın yediği gol..." / 27.09.21

Sabah

Son dakika haberi... Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi 2-1 yenerek 4 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Bülent Timurlenk ve Levent Tüzemen zorlu karşılaşmayı değerlendirirken, hatalı gol yiyen Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat ve Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandılar. İşte son dakika haberinin detayları...