Galatasaray maçı için flaş sözler "Fatih Terim'i kurtardı! Bunun adı taktik değil..." Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş... / 19.10.21

Sabah

Son dakika haberi... Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi yenmesiyle liderliğin el değiştirdiği Süper Lig nefes kesmeye devam ediyor. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç, İskender Günen ve Fatih Doğan, geride kalan haftayı mercek altına aldı. Zirve yarışı ve 4 büyük takımın performansıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...