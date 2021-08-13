Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim'e seslendi: Onun gibi oyuncu bulamaz / 13.08.21

Sabah

Son dakika haberi... Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor rakiplerini mağlup ederek tur atlamayı başardı. SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen, Ömer Üründül, Bülent Timurlenk ve İskender Günen, St. Johnstone-Galatasaray ve Molde-Trabzonspor maçlarını değerlendirdi. Usta isimlerden Levent Tüzemen, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu için dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...