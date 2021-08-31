Galatasaray Mostafa Mohamed'i Bordeaux takımına sattı! Yerine düşünülen golcü... / 31.08.21

Sabah

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da çok sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı! Sarı kırmızılılar, Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'i Fransa'nın Bordeaux takımına gönderdi. Galatasaray ile Bordeaux arasındaki anlaşmanın detaylarını ilk kez Sabah.com.tr açıklıyor. Geçen sezon Fenerbahçe derbisinde attığı golle taraftarın sevgisini kazanan Mostafa Mohamed, bu sezona istediği gibi başlayamamıştı. İşte son dakika haberinin detayları...