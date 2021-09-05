Galatasaray sil baştan! Transferde yıllar sonra bir ilk... 40 milyon euro... / 05.09.21

Sabah

Son dakika... Mustafa Cengiz'den görevi devraldıktan sonra transferde çok farklı bir yol izleyen Burak Elmas ve yönetimi, sarı-kırmızılı takımın maaş bütçesini yıllar sonra ilk kez 40 milyon euro'nun altına indirmeyi başardı. Geçen sezon forma giyen 11 futbolcuyla yollarını ayıran Galatasaray, yeni transferlerin maaşlarını ise oldukça düşük tuttu. Kadroyu gençleştiren Aslan, 10 yeni transferine 4.4 milyon Euro ve 30 milyon TL maaş vererek TFF'nin koyduğu 545 milyon TL harcama limitine uydu.