Galatasaray-St. Johnstone maçı sonrası flaş sözler! "Fatih Terim'in yerinde olsam..." / 06.08.21

Sabah

Son dakika haberi... Avrupa'da mücadele eden takımlarımızdan Galatasaray, St. Johnstone ile 1-1, Trabzonspor, Molde ile 3-3 berabere kalırken, Sivasspor ise deplasmanda Dinamo Batumi'yi 2-1 mağlup etti. SABAH Spor yazarlarından Ömer Üründül ve Levent Tüzemen Galatasaray-St. Johnstone, Ahmet Çakar ve İskender Günen Trabzonspor-Molde, Fatih Doğan ise Dinamo Batumi-Sivasspor maçını kaleme aldı. Usta isimlerden Levent Tüzemen, Galatasaray'ın ortaya koyduğu futbol ve teknik direktör Fatih Terim'in tercihleriyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...