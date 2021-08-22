Galatasaray ve Beşiktaş Gedson Fernandes transferi için karşı karşıya! / 22.08.21

Sabah

Galatasaray ve Beşiktaş transfer çalışmalarını devam ettiriyor. Galatasaray ve Beşiktaş, Gedson Fernandes'i takımlarına katmak için sıkı pazarlıklar yapıyor. Sarı-kırmızılı ekibin kiralık istediği yıldızı Benfica, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Beşiktaş’a vermek istiyor. Gedson ise G.Saray’da kendisine ayrılan 10 numaralı formayı giymeyi hayal ediyor. İşte son dakika transfer haberinin detayları ve Benfica'nın istediği ücret...