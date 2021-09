Galatasaray'da Gedson yerine alternatif isim belli oldu! / 05.09.21

Sabah

Galatasaray, transfer sezonunun sona ermesine 3 gün kala son hamlelerini yapmak istiyor. Geçen sene Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Gedson için umutlar azalırken B ve C planları devreye girecek. B planı Dieng, C planı ise Okay Yokuşlu.