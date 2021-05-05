Galatasaray'da oynamıştı! Emre Belözoğlu o yıldızı istiyor... / 05.05.21

Son dakika... Süper Ligde lider Beşiktaşın 5 puan gerisinde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Sarı-lacivertli takım yeni sezonda kadroyu yıldız isimlerle takviye etmek isterken, Yunan basınından flaş bir iddia geldi. Geçmiş yıllarda bir dönem Galatasarayda forma giymiş birçok yıldızı transfer eden Fenerbahçe, yine Galatasaraylı eski bir yıldızın peşinde. Sarı-lacivertli ekibin Brumayı transfer etmek istediği iddia edildi. İşte detaylar...