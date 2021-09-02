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7/24 Dinle Sabah Galatasaray'dan Mohamed Elneny hamlesi! Arsenal ile görüşmeler başladı (Sabah Spor Özel) / 02.09.21
Sabah

Galatasaray'dan Mohamed Elneny hamlesi! Arsenal ile görüşmeler başladı (Sabah Spor Özel) / 02.09.21

Sabah

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı kırmızılılar, eski Beşiktaşlı Mohamed Elneny ile görüşmelere başladı. Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'in takımda kalması sonrası Sarı-kırmızılılardan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Sabah.com.tr'nin ulaştığı bilgiye göre Galatasaray, Mohamed Elneny transferi için Arsenal ile görüşüyor. İşte son dakika haberinin detayları...
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