Galatasaray'ı bekleyen 3 büyük sıkıntı! Önce Trabzon sonra Lazio... / 11.09.21

Sabah

Son dakika... Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak Galatasaray, perşembe günü ise Avrupa Ligi'nde Lazio ile karşı karşıya gelecek. 5 günde birbirinden zorlu 2 maça çıkacak olan sarı-kırmızılı takımın sıkıntıları büyük. Pazar günü oynanacak Trabzonspor mücadelesi öncesinde sakat futbolcular Fatih Terim'i düşündürürken, Muslera'nın Uruguay'dan döner dönmez dinlenemeden sahaya çıkacak olması da soru işareti olarak görülüyor. Öte yandan sağ bekte tek alternatif olarak Yedlin'in kalması da bir başka sıkıntı.